高市副市長李四川19日晚間主動向市長韓國瑜請命、主持第二次災害防治中心工作會議，要強化高雄市因應強降雨的應變能力。（袁庭堯攝）

副市長李四川表示，面對極端氣候，高雄市的清淤和排水仍有改善空間。（袁庭堯攝）

19日下午強勁西南氣流造成瞬間強降雨，給高雄市帶來一場震撼教育。20日上午8點副市長李四川親自主持第二次災害防治中心工作會議，除了彙整災情，更要針對高市清淤、排水作業面對極端氣候的考驗，提出改善方針。外傳民眾上市長韓國瑜臉書反應災情、卻遭封鎖一事，新聞局長王淺秋直接出示粉絲頁後台截圖，強調絕無封鎖任何人，純粹是「假消息」。

外界質疑，韓國瑜面對災情反應過慢，王淺秋也說明，昨日下午發生強降雨時，韓國瑜正接受媒體專訪，發生強降雨一小時內隨即進駐二級災害應變中心。晚間確認降雨趨緩、積水只剩3處後，才決定出席表定的廚藝展餐會行程。

李四川表示，強降雨後三小時，高市的積水全數退卻，截至20日早上7點，僅剩50餘戶停電，中午左右可搶修完成。農、林、牧業均無災損。苓雅區公所也表示，昨日下午積水迅速退去，當地里長們均肯定清淤效果。

針對三民區里長反應、抽水機面對積水不會作動一事，李四川解釋，高市許多抽水站搭配的大型抽水機起抽水位較高，對此已要求清點各抽水站的起抽水位，以便未來能更精準排除積水。

根據水利局資料顯示，19日下午三點至五點間，瞬間強降雨一度達到時雨量91.5~120.5mm，造成高雄市283處積水，24小時累積雨量最高為小港區288.5mm，一度造成5萬餘戶停電。三民及大寮區4座滯洪池、左營蓮池潭一度達到滿水位，那瑪夏、桃源、六龜、甲仙等地一度發布土石流黃色警戒。

消防局統計此波災情一共出動466人次救援，高市警局也出動3530人次協助疏散、指揮交通。李四川指示環保局在大雨過後加強巡視市區，避免側溝堵塞，另也責付養工處巡視路況，盡快修補道路破損處。

根據20日早上8點雷達回波資料顯示，屏東外海又有一波強降雨低壓帶，市府各局處仍持續戒備。

(中時 )