網友留言。（圖片翻拍自韓國瑜後援會臉書）

雨彈炸南台灣！高雄19日下午2點下起大雷雨，雨勢大到像是用灌的，許多地區出現積水，甚至一度傳出淹水。有許多韓黑見獵心喜，大肆宣揚高雄市長韓國瑜治水失敗，但有一位住在高雄仁武的在地網友，在網路上PO出一張對比圖，直言「有圖有真相，沒比較沒傷害」，去年仁武仁光路淹水，還淹到鴨子船都出動，今年降雨比去年還猛，可是卻是無災情。

有位住在高雄仁武的網友，於粉專《韓國瑜後援會》臉書貼出兩張對比圖，一張是仁武仁光路去年823淹水，另一張昨日高雄大降雨，仁武仁光路上風平浪靜情形。該網友表示，「有圖有真相，沒比較沒傷害」，更表示，「我住仁武，去年仁武仁光路小7淹到鴨子船都出動了，今天仁武時雨量超過100mm比去年還猛，但....」

底下網友也紛紛表示，「今天晚上看到爆系一堆酸民，看的很難過，為什麼這塊土地變成這樣，有了顏色沒了同理心，我有經歷過兩三天水不退的生活，那真的很痛苦，到底是誰把人民變成這樣，要不是升級了，超想罵下去！天佑台灣」、「唯一支持韓國瑜，2020翻轉台灣」。

大雷雨轟炸高雄！仁武、鳥松、三民多處積水

(中時電子報)