洋基總教練波恩(Aaron Boone)因為與主審吵架，大罵髒話的鏡頭傳遍網路，聯盟總管托瑞(Joe Torre)下令對他罰款與禁賽1場。波恩說：「我自知難逃一劫，果然托瑞先生很快就打電話通知我了。」為了保護球員，當時波恩這麼做是不得已的，「我尊重主審的工作，我不該使用粗話。」

沒想到老闆史坦布瑞納(Hal Steinbrenner)對波恩大加讚賞，「這表示他與球員站在同一線，這絕對是一個好領袖該做的，由此可見波恩是個好領袖。」

外野手「法官」賈吉(Aaron Judge)、左投沙巴西亞(CC Sabathia)都稱讚波恩為大家挺身而出，沙胖說：「若不是他出來，被菜鳥主審驅逐出場的就是我們了，他是捨身讓球員留在場上。」

事實上波恩的帶兵風格就是這樣，他鼓勵球員要像野蠻人一樣，他跟主審吵架時還脫口而出：「對方那個投手很厲害，但我的打者個個都是凶暴的野人。」投手貝騰塞斯(Dellin Betances)更以「瘋狗」來形容自家打者的勇猛。總管凱許曼(Brian Cashman)說：「我們的球員飢渴又殘暴，這種蠻人的侵略性正是我們需要的。」

(中時電子報)