台北市長柯文哲雖還未宣布要角逐總統大位，但連日來談話幾乎已顯示其參選的意願。他今天又表示，藍綠兩黨的總統參選人出來以後，非常焦慮，可是已經走到這裡，到底要怎麼辦？他猜測，「知識藍」、「知識綠」，這種意識形態不是非常強的知識階級、中堅份子，這一周來應該相當焦慮。

柯文哲今受訪時被問及是否有可能「郭柯結盟」，他沒有正面回應，僅說再說吧、想想看。但他坦言，昨天回家想了很久，不要說用市長身份，而是用關心政治的知識份子、中產階級的身份，他認為，其實兩個主要政黨的總統候選人出來以後，其實我們都非常焦慮，「到底怎麼會這樣？」

柯文哲稱，其實他一直沒有說要參選很大的理由就是，這種剛選上就要花時間選舉，還是不太對，這是一個不正常社會的現象，不該出現這種局面，「可是已經走到這裡到底要怎麼辦？」我也猜測，所謂「知識藍」、「知識綠」，就是這種意識形態不是非常強的知識階級、中堅份子，這一周以來應該相當焦慮。

由於他日前拿「草包」、「菜包」諷刺高雄市長韓國瑜以及蔡英文總統，今也有媒體問他，草包與菜包是否也有優劣之分？但柯文哲僅說，等下次接受專訪，再花30分鐘講一下他對台灣兩個主要政黨參選人的看法。

至於自己是哪種「包」？柯文哲表示，國家力量在於國民全體，所以也不要幻想說換個總統，整個台灣一下改變。他當市長是這麼嚴厲的長官，7點半就上班，就是那種雍正式管理，你說一件弊案都沒有嗎？只是大幅減少，也不是零，意思就是說文化塑造不是1、2年可以成功，要很長時間；有時候像總統大選，大家對人選很在意，但就他的角度，證嚴法師對台灣社會的影響恐怕比總統還深遠。

(中時 )