蔡英文哥哥蔡瀛政也出席(崔慈悌攝)

蔡英文姐姐蔡瀛如接受採訪(採訪團提供)

蔡英文總統「自由民主永續之旅」當地時間19日過境美國丹佛，晚間與當地主流暨僑界人士晚宴時，蔡英文姊姊蔡瀛如和哥哥蔡瀛政及大嫂都出席相挺。蔡瀛如受訪時要蔡英文「拚到最後一分鐘」，她也對於蔡英文贏得勝選有信心。

蔡英文今晚在下塌的希爾頓飯店參與僑宴，總計吸引680個僑民前來，蔡英文在抵達前，有200多位台僑前往迎接，現場也有挺中民眾在另一頭用擴音器高喊「堅持九二共識、兩岸統一」，台僑則回嗆「共產黨滾回去」，不過雙方過程平和，並未如紐約引發衝突。

蔡英文姊姊和哥哥也趕來參加僑宴，蔡瀛如 透露，蔡英文前一陣子很辛苦，「我們兄弟姊妹都幫不上忙，心裡面也很捨不得」，她形容蔡英文好像從十八層地獄跑回到人間，「我們很替她高興，我們特地從洛杉磯趕來，替她加油打氣，台灣加油！」

至於如何為蔡英文打氣？她說，只能暗暗在心裡支持，還有在生活上找人多多照顧蔡英文，蔡瀛如說，她本身是基督徒，所以每天都會替蔡英文禱告。

媒體詢問蔡英文現在內外壓力很大，她對選舉的看法如何？蔡瀛如表示，當然是拚到最後一分鐘，順其自然。至於對蔡英文有信心嗎， 她則連說兩次「當然有，當然有」，她也祈求上天用他的公義彰顯在這塊土地上。

至於蔡英文的哥哥蔡瀛政也現身會場，被問到蔡總統常常遭受外界批評是否感到心疼，蔡瀛政則說「當然」。

(工商 )