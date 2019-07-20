「可愛」里歐納德爆冷跳槽快艇，還把保羅喬治從雷霆挖來聯手，不僅震撼整個聯盟，更引發湖人、暴龍兩支原本也在積極招募他的球隊嚴重不滿，《ESPN》記者溫霍斯特20日表示，湖人與暴龍兩隊私下都在抱怨自己被里歐納德耍了！

「在里歐納德確定加盟快艇後，我聽到不少私下抱怨的話，」溫霍斯特說，「向是為了里歐納德，特地延長跟安東尼戴維斯簽約的湖人，不斷埋怨里歐納德耍了他們，暴龍也感覺被欺騙，因為他去了多倫多，要求一堆東西就走了。」

湖人會感覺被耍，也算情有可原，畢竟為了招募里歐納德，湖人簡直用盡所有辦法，除了先派前總裁魔術強生當說客，湖人老闆珍妮巴斯與總管佩林卡也親自跟里歐納德見面，更別提詹姆斯、安東尼戴維斯接連釋出招攬誠意或訊息。

可惜里歐納德壓根沒想過加入湖人，反而為了爭取快艇跟雷霆談判換來保羅喬治的時間，刻意要求湖人延遲跟安東尼戴維斯簽約，當時里歐納德強調這是他考慮加盟湖人的前提條件之一，只能說里歐納德和他的幕後團隊城府太深了。

(中時電子報)