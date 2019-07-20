台北市長柯文哲昨受訪提及，台灣走到現在這地步，只有「草包」「菜包」可選擇，實在是真糟糕；此話一出掀起討論。國民黨立委費鴻泰今則在臉書PO文，反酸柯「你在台北市長任內又有甚麼建樹呢？」柯文哲是否為「刈包」一顆，可由台北市民評論ㄧ番。

「柯文哲酸綠打藍，無非是覬覦總統大位！」費鴻泰今在臉書直言，我國兩黨近期完成總統初選，由總統蔡英文、高雄市長韓國瑜分別出線、角逐總統大選，反觀前陣子幾乎被人遺忘的柯文哲，最近則是酸綠、打藍，一下子哭罵蔡英文，轉過身來又炮打韓國瑜。

費鴻泰進一步說，想想柯文哲的目的，無非就是要炒作自我聲量，此外也為是否參選總統試試水溫；不過，要請教柯文哲一句，罵蔡英文是「菜包」倒也貼切，但罵韓國瑜「草包」，「你在台北市長任內又有甚麼建樹呢？」

他細數，拿自己選區的大巨蛋來說，此為台北市的重大建設項目，柯文哲上任後就停工，迄今問題仍未解決，而這只是台北市政的一個縮影，台北市的建設自從柯上台後停滯不前。

費鴻泰並說，柯文哲在民調進入低點時，「世大運」三個字常被搬出來重提，成為柯文哲民調回升關鍵詞；其實，讓台北市能舉辦世大運的，是前市長郝龍斌而非柯P，「如此推論，柯文哲是否為『刈包』一顆？可由台北市民評論ㄧ番」。

(中時 )