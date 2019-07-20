台北市長柯文哲連日來狂轟民進黨，尤其針對蔡英文總統、行政院長蘇貞昌。他今天受訪時態度趨緩，自認這幾天講話太凶了，所以昨天就想說「不要再罵人了」；不過，2014年的競選幕僚姚立明在媒體上稱他忘恩負義，柯直言「我實在又差點（生氣），我要克制自己！」

對於姚立明批評他忘恩負義，因為2014年「白色力量」一詞還是蔡英文幕僚替柯文哲想的。柯不以為然地說，2014年市長選舉如果民進黨打得贏，也不會讓他選，民進黨也是按照自己當時最佳利益去決定，只是他們沒想到柯文哲這個傢伙，不太聽話，也不是完全照他們意思。

柯文哲強調，自己本來就不是政治人物，當市長對他來講是個意外，本來好好在台大當醫生。他也說，今天白綠分手，也不是說人家批評你那一定是敵人，有時還是要反省檢討，像是前瞻計畫我怎麼看都不對，另外就是說台灣這種分成藍綠，只要不是同一邊的，很多小動作；雖然過去20年來，也許從1996年以後、2000年到現在台灣政壇就是這樣，但這不是正常國家該有的現象。

柯文哲無奈說，自己也反省這幾天講話太凶了，他昨天回去就想說不要再罵人了，但姚立明講到忘恩負義，「我實在又差點…我要克制自己！」

媒體追問，本來想罵什麼？但柯文哲說，媽媽每次都跟我說，相罵無好話，罵人的自己會忘記，但被罵的20年都不會忘記，所以算了。

至於桃園市長鄭文燦也稱柯文哲「變了」，柯文哲再次不以為然地說，鄭文燦從來都不認識他，也沒當過他病人，也不是整天跟在柯文哲身後的人，其實他是很隨性的人，不太會去遮掩什麼東西，所以老實講，「他們每個人都在想說柯文哲有偉大或是可怕的陰謀計畫，但事實真相是什麼？什麼招式都沒有！」

(中時 )