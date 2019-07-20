氣溫不斷飆高，稍微動一下就爆汗，許多人以為，汗流得愈多代表新陳代謝愈好，醫師表示，當體溫高於36.5度時，身體自動會透過流汗的方式散熱，屬於正常的生理現象，但有些異常的靜汗需要注意，可以從出汗部位，看出身體警訊。

皮膚科醫師廖苑利在部落格《微整形女王廖苑利》中指出，流汗與身體虛不虛弱沒有一定的關係，但有時流太多汗是身體在發出警訊，可以從下列6個出汗部位，看出一個人的身體狀況：

1. 鼻子：鼻子若異常出汗，代表肺氣不足、免疫力低下。

2. 額頭：額頭時常冒很多汗，可能是肝陽上亢、甲狀腺激素分泌異常，與高血壓、失眠有關，建議保持充足的睡眠，並到醫院檢查甲狀腺素分泌是否正常。

3. 頸部：脖子分布的汗線並不多，若是頸部異常出汗，可能與內分泌失調有關，應盡量避免熬夜，透過適當的飲食與運動增加抵抗力。

4. 胸口：胸口異常出汗可能是體內血液循環不順，建議不要過度焦慮，少吃油膩及生冷的食物。

5. 手腳心：當情緒緊張、激動或是害怕的時候，手心或腳心容易出汗，是脾胃濕熱、血虛的表現，建議控制食量，餐後按揉腹部。

6. 腋下：腋下爆汗可能是腋下汗腺過於發達，由於腋下悶熱容易產生狐臭，建議以清淡飲食為主，盡量保持腋下乾爽。

廖苑利提醒，當健康亮紅燈時，身體會從很多方面發出警訊，像是容易疲憊、異常出汗、膚色黯沉蠟黃等，但這些狀況很容易被忽略，時間久了問題更大，建議當發現身體有異常現象，最好還是盡早就醫檢查。

(中時電子報)