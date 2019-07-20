台南市登革熱防治中心20日表示，19日下午新增一例登革熱境外移入病例及20日清晨也確診1例本土病例，病毒分型皆為第二型。截至目前為止，台南市的確診登革熱本土病例數有12例，境外移入病例數24例。

登革熱防治中心說，第12例本土病例為61歲男性，居住在東區忠孝里，工作地與第6例及第10例相關，活動地點在東區巴克禮公園，崇德及崇義市場附近。該病例有高血壓及糖尿病史，13日出現發燒、頭痛、食慾不振及倦怠症狀，14日及18日至診所就醫服藥後退燒，但仍有畏寒情形，病例於19日至崇德里活動中心擴採，快篩結果陽性轉介至衛生所進行通報，目前個案住院治療中。防治中心提醒至巴克禮公園活動的民眾，應做好防蚊措施。

至於第24例境外移入病例為31歲女性，居住在善化區小新里，5日至18日至菲律賓探親後，17日起陸續出現發燒、咳嗽、流鼻水症狀。該病例18日從高雄小港機場入境時，因發燒篩檢登革熱NS1為陰性，19日經疾管署檢驗結果確診為陽性，衛生所人員即聯繫她前往醫院住院治療。

防治中心指出，前述兩例個案均於19日先針對居住地及活動地進行孳生源清除等防治措施，20日將進行戶內戶外化學防治。

防治中心還提醒，連續多日大雨過後，市民應仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉；尤其是菜園、果園，如果長期用儲水桶接雨水澆灌農作物，一定要加細紗網覆蓋，避免積水讓病媒蚊飛入產卵而孵育孳生孑孓，增加感染登革熱的風險。

此外，更要注意雨後帆布積水，大家常使用帆布遮蓋物品防雨水，卻沒有巡檢帆布，結果就容易變成隱性孳生源。民眾整理家園時，要落實「巡、倒、清、刷」防蚊4步驟，孳清、孳清再孳清，動手清除積水容器（處），徹底揪出隱性孳生源。

(中時 )