昨天南臺灣降下大雨，高雄市許多地區積水嚴重，高雄市長韓國瑜也挨批治水成效不佳，甚至還被部分人士質疑淹水時，韓竟還出席餐會、接受媒體訪問。臺北市長柯文哲今受訪時強調，極端氣候下大家不要笑，誰遇到誰倒霉，以臺北市來說，若每小時降雨78mm以上也會淹；他也直言，自己不喜歡所謂「救災政治學」，好的團隊應該要照SOP走，制度比個人重要。

高雄昨天淹水，柯文哲今表示「天要下雨、娘要嫁人，沒辦法的事」；針對內政部長徐國勇對此喊話韓國瑜應該專心市政，柯也說，極端氣候不要嘲笑別人，以臺北市來講，就是1小時78mm，也就是下雨超過78mm還是會淹水，只是說水退的速度。所以看數據，這種東西不用急著見獵心喜，數據拿出來看，每小時雨量多少，他是不知道高雄的設計，但臺北市是78mm，一旦超過，淹的機會很大。

有媒體追問，韓國瑜在淹水時還出席餐會、接受媒體訪問？但柯文哲也說，最好的團隊就是照SOP走，以前在臺大當老師，他也不喜歡學生開刀時站在後面看，當主管的是指揮，若北市強降雨，第一個要坐鎮的是消防局長，上面府級長官也有6人在排班。

「你覺得市長可能24小時蹲在那？不可能嘛！」柯文哲強調，自己很不喜歡這種救災政治學，只是他也慢慢被訓練，但我心裡仍想的是，文明國家還是制度比個人重要。

意指不需苛責韓國瑜？柯文哲認為，就照SOP走，極端氣候大家不要笑，誰遇到誰倒霉。北市強降雨忍受度78mm，超過是可能積水的，但以現在排水系統可以很快退掉，但若連續3小時，還是會垮掉。

至於韓國瑜官方Line貼出的救災資訊，竟然連結到成人網站，柯說，代表他小編上班、下班搞不清楚。

(中時 )