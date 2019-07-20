國民黨立委許毓仁近日親赴立陶宛國會，以「中華民國與波羅的海三國國會議員友好協會」會長身分，代表立法院致贈感謝狀，感謝立陶宛國會致函世界衛生組織（WHO, World Health Organization）爭取讓台灣參與世界衛生大會（WHA, World Health Assembly）；而立陶宛國會友台小組主席史德波納維西亞斯（Gintaras Steponavičius）也率領國會友台小組所有成員盛大歡迎接待。

許毓仁致詞強調，疾病無國界，捍衛世界公共衛生是全球每一個國家以及每一位公民的責任，台灣有能力且有高度意願，在世界衛生與醫療做出實質貢獻，「衛生是人權，也是人性基本的尊嚴」。他感謝立陶宛國會在波羅的海三國中發起連署，並致函WHO，表態支持台灣參與WHA，雖然今年還是無法進入觀察員名單，但這對於雙邊關係絕對是歷史上的一大進展。

以立陶宛國會為首的波羅地海三國國會，今年都分別致函WHO，大力疾呼WHA邀請台灣、力挺台灣、為台灣聲援， 對於我國突破外交困境具有重大意義，本次於WHA立陶宛的國會聲援更是史無前例；立陶宛國會又稱賽瑪斯（Seimas），共有141席國會議員，其中超過80位議員在這次聯名簽署，支持聲援台灣參與世界衛生大會，奠定了「立、台」兩國未來的友好關係，因此許毓仁也在發表聲明後，致贈來自我國國會的感謝狀，表達由衷地謝意。

許毓仁並表達，立陶宛友台小組的國會主席將於8月率團至台灣進行訪問，屆時自己也將歡迎、接待，除了將台灣在地文化介紹到波羅的海，更將互相切磋彼此在科技、新創、醫療以及公共衛生等領域的國家軟實力。

(中時 )