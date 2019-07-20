正值英國對中國大陸電信巨擘華為展開調查，檢視其是否符合國家5G通訊安全，但最終報告因美國施壓及等待新首相產生而推遲。英國國會情報和安全委員會19日發表報告，除了敦促英政府盡快對此做決定、避免傷害國際關係之外，強調禁止英國5G若禁止華為，反而會降低安全標準，且會讓網絡更不易因應惡意攻擊。

綜合外電報導，監督英國情報機構的國會情報和安全委員會（ISC）分析國家網路安全中心（National Cyber Security Centre）提交給政府的報告並做出結論，基於安全理由禁止華為，這將使英國只能依賴兩家供應商－芬蘭的諾基亞（Nokia Oyj）與瑞典的愛立信（Ericsson AB）。，「會增加過度依賴與競爭減少的風險，導致適應性變差、安全標準更被拉低」。

報告強調，若能有第3家公司參與，即便對其有些安全顧慮而需設置更高的安全門檻，雖然直觀上有點矛盾，卻能達成更高的整體安全。

根據路透社19日報導，雖然英政府4月時一度對華為「亮綠燈」，除了核心關鍵設備之外，允許華為參與英國5G建設，但隨即受到美方施壓，強調使用華為設備恐讓北京有機滲透，威脅「中止情報合作」；中國大陸亦表示，若英國刻意排除華為，將停止英國貿易協議以及減少投資，讓英方陷入兩難，而前首相梅伊（Theresa May）請辭，也使整個決策過程卡住。

報導指出，無論是外交大臣韓特（Jeremy Hunt）還是可望出線的前倫敦市長強生（Boris Johnson），都將在下週就職後做最後決定。國會情報和安全委員會主席葛里夫（Dominic Grieve）表示，新首相得將做此決定視為第一要務，並建議最好由多元供應商達成這個目標；目前的5G主要由華為、諾基亞及愛立信等3家廠商爭奪。

不過，委員會也承認，這個決定不只攸關技術，也必須考量政治面，不應做出任何危害由美國、英國、澳洲、加拿大及紐西蘭組成的情報同盟「五眼聯盟」之事。

(中時電子報)