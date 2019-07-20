獨派色彩濃厚的「喜樂島聯盟」20日成立政黨，擬推出自家候選人挑戰蔡英文總統，恐衝擊綠營2020選情，民進黨主席卓榮泰昨出席力挺小英連任的北社募款餐會，喊話「我們都是台灣派，不應該有分裂 」被認為固樁意味濃厚，不過卓今天談到此問題，則未多作回應。

卓榮泰今前往基隆慶安宮參拜，提前為地方立委選情暖身，基隆市長林右昌、立委蔡適應皆出席參與，被問到「喜樂島聯盟」恐分裂綠營選情，卓榮泰則連忙以「今天是適應委員的活動，這是我們唯一的活動」低調避談。

面對2020大選逼近，卓榮泰被視為是「救火隊」，趴趴走鞏固地方選情，卓榮泰笑說，我來只是希望吸納地方反映，這裡沒有火，只有一把又一把對地方的希望，我是來這裡承接希望的，相信蔡適應可以扛起責任，力拼連任。

基隆市長林右昌表示，蔡過去為基隆爭取非常多預算，讓市政順利推動，今天是蔡適應提名後的活動，來給他加油打氣。對於黨內還有其他議員蠢蠢欲動，欲爭取出征機會？林右昌說， 個人情緒因素可能比較多一點，但應從大局著眼，黨內應團結爭取勝選。

對於2020大選一仗，藍營來勢洶洶，林右昌說，任何的選戰都不好打，也不能自恃過去的成績，因為每場選戰都是不一樣的，我們會戰戰兢兢穩扎穩打，不管是蔡英文總統或是蔡適應委員都會本著這樣的精神，爭取全國人民支持。

(中時 )