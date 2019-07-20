根據《ESPN》記者貝格利20日報導，由於馬刺先前涉嫌針對「波神」波爾金吉斯違規招募，所以尼克才會刻意在今年自由市場上挾怨報復，把原本跟馬刺達成2年2000萬美元協議的馬可斯莫里斯，利用1年1500萬美元合約強行搶走！

貝格利強調，其實波爾金吉斯還待在尼克期間，尼克高層就已懷疑馬刺動用他們在歐洲的人脈，私下詢問波爾金吉斯是否有意願加盟馬刺，可惜始終找不到證據，直到今年1月，尼克才把波爾金吉斯交易到獨行俠，馬刺宣告搶人夢碎。

沒想到尼克高層至今仍然忘記不了這個「仇怨」，所以才在馬可斯莫里斯已跟馬刺達成加盟協議後，刻意提出比馬刺高出500萬美元年薪合約，順利讓莫里斯上演反悔戲碼，最後選擇放棄馬刺加盟尼克，也被尼克高層認定是空前勝利。

馬可斯莫里斯惹出糾紛不僅於此，先前謠傳原本快艇跟他提出更優渥的加盟條件，卻因當時他的經紀人瑞奇保羅不希望莫里斯加盟跟詹姆斯同城的快艇，所以否決這筆交易，也讓莫里斯氣到更換經紀人，但所有當事人都否認這個謠言。

(中時電子報)