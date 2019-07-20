竹田鄉公所辦理「畜牧戶、農地主沼液配對工作坊」，為全國首創，希望媒合畜牧業者製造的水肥給農民使用，減少對環境汙染。（潘建志攝）

竹田鄉公所辦理「畜牧戶、農地主沼液配對工作坊」，為全國首創，希望媒合畜牧業者製造的水肥給農民使用，減少對環境汙染。（潘建志攝）

用水肥來相親？竹田鄉公所辦理「畜牧戶、農地主沼液配對工作坊」，將畜牧排泄物製造的水肥給農民使用，除了能減少環境汙染，也能降低畜牧業者處理汙水成本，並讓農田更肥沃。這也是全台第一場水肥媒合會，希望能帶動更多業者和農民參與。

屏東縣養豬及養牛頭數均為全台第2名，畜牧排泄物對環境是很大負擔，縣府因此推動沼液沼渣再利用政策，將畜牧排泄物處理後的水肥讓農民使用，至今有92家畜牧場及150名農民參加，每年可減少9萬頭豬排放的廢水，再利用65萬水資源。

竹田鄉長傅民雄近年來努力推廣國際慢城帶動觀光，不過畜牧造成的空氣及水汙染一直是最大瓶頸，鄉公所因此和台灣藍色東港溪保育協會合作，舉辦「配對工作坊」，希望媒合鄉內畜牧業者和農民，農民可就近使用

協會理事周克任說，排泄物要經過3個階段，一是固液分離分開沼液和沼渣，二是厭氧發酵，三是曝氣處理，第三階段是最耗電的，業者在第二階段處理後就能給農民使用，省下電力也能減少水汙稅。

經媒合後共有6組農民及業者配對成功。縣府環保局水汙課長王奕軒說，很多農民用過畜牧水肥後，就會一直使用，因為能讓農作長得更好。農民曾祥明種了1甲多的稻米，他說之前曾用過畜牧水肥，長得比用化肥好，每株稻多了10至20粒穀，希望未來能繼續使用。

(中時 )