南榮國中參加屏東縣校際盃創意機器人大賽，在8支參賽隊伍中脫穎而出，獲得屏東縣國中競速賽組第一名。這次由老師溫廷宇指導學生郭承恩、黃品翰、林聖彬，3人在國小都接觸過機器人相關課程，進國中後選擇加入機器人社團，拿下好成績。

南榮國中發展機器人社團已有3年，指導老師溫廷宇讓孩子以樂高機器人進行設計組裝，結合機械原理與電腦程式，控制自走車自動完成目標任務，對於孩子潛能開發、機械結構、軟體和硬體的控制能力都很有幫助。

為了參加這次比賽，學生們比賽前密集訓練了2個月，利用課餘時間每周末早上8點到下午3點練習，花了很多心力。比賽當天另外2支隊伍發生意料外的事件，導致車子故障無法比賽，他們也很為其他同學擔心，所幸後來及時解決問題，順利完成比賽。

比賽最後獲得國中競速賽組第一名，大家都非常開心。黃品翰說，雖然練習很多次了，但在比賽時還是很緊張，腦袋一片空白，還好最後大家都努力以最快的速度完成，贏得比賽。

南榮國中張顥騰校長說，很開心學生拿到好成績。今年上路的108課綱強調「核心素養」，著重培養學生在生活情境中，真實運用知識來解決問題，未來機器人課程會融入生活科技課程，培養學生解決問題和溝通合作等能力。

(中時 )