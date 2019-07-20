國民黨日前完成黨內總統初選，由高雄市長韓國瑜出線，而在最後一刻宣布不參與初選的前立法院長王金平，接下來動向也引發關注。被問及原訂今晚與韓國瑜的「火鍋會」暫緩，韓是否有再來談選舉？王金平受訪表示，今日行程很滿，一週前就跟韓表達，今晚火鍋會要延時間，「不是取消、是延」，當然也會在有見面的機會。

王金平今出席台南市王金平之友會成立活動，談及南部豪雨災情，他表示，自己的路竹家鄉還好，而這次雨下得太大，時雨量超過原本能處理的標準，「但水很快就退了，表示韓國瑜有相當掌握到狀況，且做了即時的處理，所以應該也不至於造成很大傷害」。

他並說，因此對韓市長，還是要多給予加油、繼續努力，未來下水道怎樣做好清淤，且能做好疏導工作，刻不容緩，而副市長李四川在這方面也是相當的專家，治水成效照道理講還是會有相當的成就。

至於原訂與韓國瑜的火鍋會暫緩，王金平則說，今天行程很滿，因此在一週前、韓國瑜尚未被宣布初選出線前，自己就表達火鍋會可能要延時間，但不是取消，「當然也會再有見面的機會、會有」；媒體追問，與前鴻海董事長郭台銘是否有聯絡？王也回應，這幾天沒有。此外，對於是否會幫國民黨整合，王僅說「你要去請教他（郭），他沒跟我聯絡」。

被問及國民黨將刪除「總統兼任黨主席」條款，王金平表示，尊重黨代表大會做出的決定，而總統兼黨主席的體制，有好有不好、有優有劣，怎樣選擇最後還是由黨代表大會成員大家一同決定，常會也已經通過並提案。

由於王金平近期仍勤跑各地大小行程、成立金平之友會，動作頻頻引發各界猜測、聯想。王也說，「對啊！我繼續跑啊！」，已經講過不參與初選，還是繼續勤跑基層、傾聽民意，且要能夠結合各方力量，整合各方面直言，一同幫助國民黨達成2020政權翻轉，「所以這是勤跑基層」。

(中時 )