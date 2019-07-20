蔡英文總統當地時間19日晚間出席丹佛僑宴，蔡英文強調，中國想要壓迫台灣接受「一國兩制」。總統要做的事情只有一個，就是把壓力頂住。很多國際媒體都提到中國怎麼利用台灣的言論自由來干預媒體，2020年，就是台灣守護民主的關鍵時刻，要在美國的朋友，明年一月一定要回來。

蔡英文總統今晚出席僑宴，在會中以台語、英語和國語交替致詞，她說，今天有很多朋友在這裡，「攏真關心台灣的未來」。我知道很多人很著急，因為感覺中國步步進逼，一手硬一手軟，想要壓迫台灣接受「一國兩制」。

她說，台灣社會有一種憂心，尤其是看到香港慢慢失去自由民主，也開始擔心台灣的主權、台灣的民主，有一天會失去。「確實，台灣受到很大的壓力」。

但是蔡英文強調，面對壓力，總統要做的事情只有一個，就是把壓力頂住。「就像我剛剛說的，無論我過境紐約還是丹佛，甚至於訪問邦交國，我到哪裡，中國的打壓就到哪裡」。因為，他們不想見到台灣的總統走向國際、和國際交往。蔡英文做得越多，他們抗議的動作就越大。

她認為，民主的國家才能享受抗議的自由，這些中國朋友來到國外，真的要珍惜這樣的自由。大家看看香港最近發生的事情，就知道自由和民主的珍貴。

不只是抗議，蔡英文表示，這一段時間，大家也看到中國採取訊息戰、假消息，在滲透台灣社會。很多國際媒體，也都提到中國怎麼利用台灣的言論自由，來干預媒體，傷害台灣的自由。

她說，這幾年，各種無中生有的假訊息，有攻擊台灣的、有攻擊政府的、有攻擊蔡英文的，層出不窮。因為半年後有大選，所以這些攻擊會越來越多。很多攻擊已經到了荒誕不經，但是講久了，就好像是真的。

她拜託大家，遇到令人懷疑的訊息，三件事情要記得，「不轉傳、快查證、幫澄清」。「這三個動作，幫助台灣捍衛民主，保護我們的言論自由」。當然，我們也已經做了努力，透過國際合作、國內修法，來防堵傷害民主的假訊息。

還有一件事她也要求大家去做，也就是她有很多社群媒體，Facebook、Line 、Twitter、大家可以follow，「從我這邊得到最快速，最直接的訊息，這樣可以嗎？」

她說，來自中國的打壓，無論外交、內政，從來都沒有停止過。「但是各位，不管壓力有多大，蔡英文都會挺住，台灣也會挺住」，堅守民主、珍惜自由，保護主權，絕對不在壓力底下屈服，還問「大家有沒有信心？」

蔡英文也提醒大家：2020年大選，是台灣的關鍵，「咱這關一定愛過，咱ㄟ外部和內部的挑戰，越來越大」。這個時候，她要大家，一定要團結在一起，一定要團結，才守得住台灣、守得住台灣的民主。

她強調，這不是為了她我自己，也不是為著你們自己，「這是為著咱少年人的未來」。我們一定要守住我們年輕人的未來，讓他們能夠繼續過著民主自由生活的方式。

蔡英文表示，2020年，就是台灣守護民主的關鍵時刻，United we stand, divided we fall。強調團結做伙，台灣才會贏。要海外的朋友，尤其是在美國的朋友，「明年一月一定要回來，咱做伙為台灣拚，這樣好不好？」

(工商 )