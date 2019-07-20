周迅微博全文。（圖／取材自周迅微博）

網上近期瘋玩變童顏、踢瓶蓋挑戰，直到這幾天更是掀起「老臉」風潮，演藝圈許多藝人都陸續分享自己變老的模樣，影后周迅今（20日）深夜也跟風曬老照，滿臉皺紋的周迅大獲好評，被網讚爆。

周迅今深夜在微博發文：「你好，小周」，並曬變老照，只見帶著眼鏡的周迅滿臉皺紋、臉頰凹陷，網友看了也都給好評：「優雅的老去」、「老了也美」、「女神老了也是美女！」、「好看的小老太太」。

(中時電子報)