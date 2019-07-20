周迅變老！滿臉皺紋還是正 網讚：優雅老去 11:112019/07/20 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 周迅演技精湛，是影后級人物。（圖／本報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周迅微博全文。（圖／取材自周迅微博） 網上近期瘋玩變童顏、踢瓶蓋挑戰，直到這幾天更是掀起「老臉」風潮，演藝圈許多藝人都陸續分享自己變老的模樣，影后周迅今（20日）深夜也跟風曬老照，滿臉皺紋的周迅大獲好評，被網讚爆。 周迅今深夜在微博發文：「你好，小周」，並曬變老照，只見帶著眼鏡的周迅滿臉皺紋、臉頰凹陷，網友看了也都給好評：「優雅的老去」、「老了也美」、「女神老了也是美女！」、「好看的小老太太」。 (中時電子報) #周迅 也許您會感興趣 推薦閱讀 「老臉APP」連藝人都在瘋！宋慧喬皺紋滿臉爬網看傻 14:002019/07/19 星光 驚PO滿臉皺紋照！庾澄慶嚇：我怎麼老這麼多？ 18:262019/07/19 娛樂 娛樂熱門新聞 任達華無預警被刀猛刺腹部！驚恐閃攻擊 手染血急送醫 - 新聞 《延禧》秦嵐美顏崩壞？一張零修圖照讓粉絲氣炸 - 娛樂 女兒穩上台大法律非偶然 謝震武連3年做這事超用心 - 娛樂 高雄林小姐個資曝光 陳揮文一個舉動超霸氣！ - 娛樂 畫面震撼！「韓國第一美女」紅毯彎腰滑出2顆球 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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