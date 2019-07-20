深受年輕人喜愛的Youtuber小玉，日前拍攝許多影片引發爭議，慘遭網友留言圍剿，不過日前他突發奇想拍攝影片，內容竟是挑戰一週不洗澡，還跪地爬行繞西門町一圈，正當網友又要砲轟時，看到影片結尾竟鼻酸，讓結局整個大翻轉。

小玉表示看到新聞報導有人60年不洗澡，因此決定挑戰7天不洗澡，不過為了挑戰極限，他決定嘗試網友們提通的各種噁心挑戰，除了是用拖把水洗澡，還跳進臭水溝、在泥巴坑裡爬行，最後更穿著短袖短褲匍匐前進爬西門町，這讓他手腳全都磨破皮，傷口甚至還都化膿，等到最終日更是把墨汁和沙拉油倒在身上，宣告完成這次挑戰，不過免不了又遭網友撻伐，痛批：「拍這種片對的起父母嗎」。

Youtuber小玉影片。(圖/小玉Youtube)

不過小玉在影片結尾時表示，是想藉這些挑戰喚醒大眾珍惜水資源的意識，這也才讓網友對他的印象大翻轉，紛紛留言：「頭一次他拍的影片我有看完」、「原來內含的意義這麼深，真是錯怪他了」。

(中時電子報)