一名越南高平省（Cao Bằng）北部村莊的女子，因為眼睛連續疼痛多天求醫，結果醫生驚嚇發現她眼睛裡有數十條黑色寄生蟲，且活生生的在蠕動，後來用棉花棒將寄生蟲一條條拉出來。

女子常在溪邊洗澡，眼睛被寄生蟲侵入。（取自YouTube)

影片中可以看到，當醫生把這些寄生蟲拉出來放回水裡後，牠們還是一直蠕動，醫生表示，這名女子有在村莊溪裡洗澡、洗衣服的習慣，可能因此寄生蟲跑到眼睛裡。

世界衛生組織（WHO）指出．寄生蟲進入宿主體內後，可能會在體內存活數年，並擴散到其他器官，甚至導致死亡。

(中時電子報)