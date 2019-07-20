影》慎入！女眼痛求醫 赫見數10條會動的… 11:322019/07/20 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 女子常在溪邊洗澡，眼睛被寄生蟲侵入。 （圖／翻攝自畫面） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一名越南高平省（Cao Bằng）北部村莊的女子，因為眼睛連續疼痛多天求醫，結果醫生驚嚇發現她眼睛裡有數十條黑色寄生蟲，且活生生的在蠕動，後來用棉花棒將寄生蟲一條條拉出來。 女子常在溪邊洗澡，眼睛被寄生蟲侵入。（取自YouTube) 影片中可以看到，當醫生把這些寄生蟲拉出來放回水裡後，牠們還是一直蠕動，醫生表示，這名女子有在村莊溪裡洗澡、洗衣服的習慣，可能因此寄生蟲跑到眼睛裡。 世界衛生組織（WHO）指出．寄生蟲進入宿主體內後，可能會在體內存活數年，並擴散到其他器官，甚至導致死亡。 (中時電子報) #寄生蟲 也許您會感興趣 推薦閱讀 離婚台灣富商 女星才轉戀醫生秒被爆當小三 14:332019/07/16 娛樂 悲情不忘帥氣《臨時老師、Justice、車耀漢》歐巴有情意 18:362019/07/16 娛樂 她吃生牛肉後狂瀉 拉出5公尺蟲還會蠕動 14:172019/07/18 生活 社會熱門新聞 以為他中風不行 結果老公在外面... - 社會 「國旗比基尼」正妹露深溝登玉山 網讚：山美更見美 - 社會 2線3星警官偷腥 人妻羞認「2小時3發」 - 社會 「妳喜歡和我ＸＸ」！竹科主管5度偷腥被妻休 - 社會 他摟辭世「157cm紙板媽」拍畢業照 逼哭5萬人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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