疾管署今公布國內新增1例本土登革熱病例，個案為台南東區忠孝里的60多歲男性，日前出現發熱、頭痛、食慾不振、倦怠等症狀，就醫2次都沒發現登革熱，直到衛生單位擴大採檢，男子自行前往檢查，才確診感染登革熱第二型。

疾管署副署長莊人祥表示，該名男子潛伏期間多待在家中，偶爾前往巴克禮公園，或到府城開帝殿服務。因活動場合與先前案例接近，研判感染源為東區崇德里。男子目前住院隔離中，同住的家人未出現疑似症狀。

莊人祥進一步表示，因男子在診所就醫2次都沒發現登革熱，衛生單位已要求診所提高警覺。為避免疫情延燒，疾管署與台南市政府防疫人員將持續針對個案住家、活動場合執行化學防治及孳生源清除。

截至目前為止，國內共累計54例本土登革熱病例，其中高雄市42例（三民區35例、左營區及前鎮區各2例，鳳山區、鼓山區及路竹區各1例）、台南市12例（中西區4例、東區3例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各1例）；境外移入方面，則累計225例，為近10年同期最高。

近日南部地區因豪雨導致道路積水、淹水，疾管署呼籲民眾，積水退去後清務必注意個人防護措施，儘速清理積水容器及場所，以免產生孳生源。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。

(中時 )