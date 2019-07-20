台南市安南區什二佃南天宮是地方信仰中心，20日逢池王爺誕辰，儘管天候不佳，仍有信徒冒雨前來參拜，廟方提供免費的湯圓、魯麵等點心，吸引家長帶著放暑假的小孩來過七星橋求平安。

南天宮自草庵建廟至今140餘年，立廟額「南天宮」104年，修建後的廟與外觀超過60年，被稱為台江木樑結構廟宇的典範，主祀池府千歲，同祀文衡聖帝與天上聖母等尊神。

南天宮池王爺誕辰活動經過廟方10多年的努力推動，慶典成為當地居民共同的廟慶活動記憶，正值暑假期間，家長習慣帶著小孩到廟內向池王爺求平安，20日一早就有各友宮交陪境及各社團拜祝大典。

台南市20日雖雨勢不斷，未澆熄信徒熱情，廟方上午煮熱呼呼的湯圓，下午提供平安壽麵，暑假期間吸引家長帶著學生共襄盛舉，整鍋湯圓一早就被信徒們一掃而光。

廟方20日晚上6時起舉辦祈求庄內平安的夜遶境，並有金光布袋戲表演，及酬神歌仔戲演出，一直是在地居民夏夜呼朋引伴在戶外相聚的活動。

什二佃南天宮管理委員會吳順德主任委員表示，每年的池王爺誕辰慶典都吸引許多信徒參拜，廟方也藉機祈求池府千歲保佑，減少在地水患，降低登革熱疫情等天災發生。

(中時 )