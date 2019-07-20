世界各主要國家為了搶占空優，早已紛紛起跑，著手研發下一代戰機，中方也不例外。消息傳出，研發殲-31的瀋陽飛機工業集團（瀋飛），以及研發殲-20的成都飛機工業集團（成飛）可能強強聯手，研製解放軍新一代自製隱形多用途作戰飛機

據新浪軍事報導，航空報7月18日刊載了名為「航空工業瀋飛所，奮勇爭先 建功立業新時代」的文章，文中首次提到，瀋飛所（601所）將與「成飛所（611所）開展專案協同」。分析指出，這顯示瀋飛所與成飛所可能合作，開發解放軍自製新一代隱形多用途戰機。

(中時電子報)