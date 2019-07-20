打造陸下代隱形戰機 瀋飛成飛將聯手 11:402019/07/20 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 世界各主要國家為了搶占空優，早已紛紛起跑，著手研發下一代戰機，中方也不例外。消息傳出，研發殲-31的瀋陽飛機工業集團（瀋飛），以及研發殲-20的成都飛機工業集團（成飛）可能強強聯手，研製解放軍新一代自製隱形多用途作戰飛機 據新浪軍事報導，航空報7月18日刊載了名為「航空工業瀋飛所，奮勇爭先 建功立業新時代」的文章，文中首次提到，瀋飛所（601所）將與「成飛所（611所）開展專案協同」。分析指出，這顯示瀋飛所與成飛所可能合作，開發解放軍自製新一代隱形多用途戰機。 (中時電子報) #殲-20 #殲-31 #中國 #下一代隱形戰機 也許您會感興趣 推薦閱讀 掌握關鍵 陸6代戰機傳5年內問世 11:392019/06/26 軍事 暴風添威 瑞典加入英6代戰機計畫 10:452019/07/07 軍事 軍售F-35戰機 美打造一帶一路 06:382019/07/14 軍事 殲20技術上身 梟龍鬥飆風誰威 14:162019/07/18 軍事 殲-20與殲-31爭鋒 力拚上陸航母 09:212019/07/19 軍事 軍事熱門新聞 就靠這神器！美擊落伊朗無人機 - 軍事 土買S-400太讚 可助F-35 F-22抗戰機殺手 - 軍事 打造陸下代隱形戰機 瀋飛成飛將聯手 - 空軍 殲-20與殲-31爭鋒 力拚上陸航母 - 軍事 投降吧！俄3美女軍醫組隊參加國際坦克大賽 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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