長榮航空今日推出全航線優惠，即日起至7月29日前，可購買各航線2020年1月11日前的機票，歐澳航線8550元起（未稅）、美加航線1萬5454元起（含稅），飛往沖繩只要3000元起（未稅）。

長榮勞資7月6日簽下團體協約後，總經理孫嘉明說，接下來幾個月，公司會努力追回旅客以及損失的營收。長榮昨先是宣告「準備好了」，今再推出全航線優惠，不管是想出國大買一場，還是放鬆度假的旅客，都可以從現在就開始規劃下半年旅程。

根據長榮官網訊息，飛往美加最低1萬5454元起（含稅）、歐澳最低8550元起（未稅）、東北亞最低3000元起（未稅）、東南亞最低3600元起（未稅）、港澳大陸最低2138元起（未稅）。適用時間則從8月7日陸續開始，至2020年1月11日之前。

各航線優惠包括松山－東京羽田6549元起（未稅）、桃園－沖繩3000元起（未稅）、桃園－大阪4125元起（未稅）、桃園－首爾仁川3600元起（未稅）、桃園－曼谷3600元起（未稅）、桃園－清邁6474元起（未稅）、桃園－宿霧6552元起（未稅）、桃園－倫敦1萬650元起（未稅）、桃園－布里斯本8550元起（未稅）、桃園－洛杉磯1萬6339元起（含稅）等。

(中時 )