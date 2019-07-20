國民黨總統初選結束，韓國瑜出線，立法院前院長王金平20日上午出席善化「台南市王金平之友會」成立活動，現場有上千名鄉親到場支持。王金平受訪時表示，雖然不參與初選，但還是會繼續勤跑基層，幫助國民黨能夠達成2020年政權翻轉。至於與韓國瑜的會面，王說，「本來跟他有一個火鍋會，現在先暫緩。」

這幾天南部大雨，王金平也關心家鄉路竹狀況，王金平說，這次雨下得太大了，時雨量都超過原來能夠處理的一個標準，但是水很快就退了，這表示韓市長有相當掌握到狀況，而且做了即時的處理，所以應該也不至於造成很大的一個傷害，所以我們對韓市長還是要給予他多加油，多繼續努力。

至於原先預定20日晚上與韓國瑜見面的火鍋會，因為王金平行程很滿，恐怕又要延期，但他說未來還是有見面的機會。媒體也詢問平金平，郭台銘是否有跟他聯絡，王笑說沒有。

上星期國民黨中常會通過總統兼黨主席的黨章修訂草案的，王金平則說，尊重黨員代表大會，他們會做最後的決定，這個體制有優也有劣，所以怎麼選擇，最後還是由黨代表大會的成員一起來決定。

(中時 )