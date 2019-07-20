今網集團創辦人林啟聖（左起）、台中南門扶輪社長林耀清代表捐贈接駁車給台中慈愛智能發展中心。（林欣儀攝）

台中慈愛智能發展中心彩雲館落成啟用。(林欣儀攝)

關懷社會弱勢、盼吸引社會關注弱勢，台中南門扶輪社號召財團法人彩雲基金會及民間企業，20日捐贈一部接駁車給台中慈愛智能發展中心，希望協助身心障礙及發展遲緩的孩子就醫、外出更便利，彌補政府力所不及之處。

台中南門扶輪社長林耀清、今網集團創辦人林啟聖拿起象徵性的特製大鑰匙，捐贈車輛給慈愛智能發展中心，並由該中心主任廖文政代表接受，儀式簡單隆重。

廖文政說，台中慈愛智能發展中心主要提供發展遲緩兒童與身心障礙者早期療育、日間托育、住宿教養、職業訓練及庇護工作等服務，培養弱勢孩子獨立生活能力，但因接駁車輛不足，學員參與社區活動常受限，透過愛心人士與企業捐贈，幫助學員能順暢學習、輔導他們進入就業市場。

20日上午也同時進行彩雲館揭牌，彩雲基金會指出，經深入了解中心需求，發現因空間不足、接受服務的30名學員多擠在約30坪大的室內，顯得擁擠，且因人多吵雜、學員常有心浮氣躁導致情緒失控情況，決定重新打造多功能教室的彩雲館，緩解人員擁擠的窘境，中心未使用時還能提供社區居民交流與聯繫情感。

「將投身公益、回饋社會當作使命！」參與此公益捐贈的企業主紛紛表示，這次攜手投入交通車添購與彩雲館建構，看到師生們期待的眼神，都感到相當歡喜，也盼藉此拋磚引玉、讓更多人投入公益活動。

(中時 )