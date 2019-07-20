新竹市1間通訊行18日遭多名黑衣男子闖入，持球棒大肆破壞店內陳設，店玻璃碎裂一地，引起民眾恐慌，店家雖不願追究，但警方仍決定強勢執法，12小時內將8名黑衣男帶回偵辦，重挫其囂張氣焰。

據悉，該通訊行疑似因負責人與涉案的1名黑衣男有糾紛，雙方未談妥，黑衣男心生不滿，決定要報復，遂帶著多名同夥來給通訊行負責人一個教訓。

18日晚間7時許，一群黑衣人持球棒趕抵通訊行，不由分說就是一陣狂轟濫炸，將店門玻璃、落地窗、櫃台等砸爛，店內人士及路過民眾嚇得趕緊躲避，擔心遭波及，砸店過程遭不少民眾目擊，將畫面PO網公布。

由於案發時間正值尖峰時段，該店又位於車水馬龍的幹道上，引發網友議論紛紛，痛批黑衣人行徑囂張，竟公然砸店，不過店家對於遭破壞始終保持低調，警方到場時，甚至表達不願提告。

轄區市警第一分局分局長張益禎獲悉後相當重視，儘管業者不願提告，仍基於維護治安、杜絕暴力風氣，指揮相關單位組成專案小組，案發不到12小時，就將8名涉案黑衣人帶回，依違反《社會秩序維護法》究辦。

警方指出，對於惡意滋事、妨害社會治安等情事，警方會出動訓練精良的快打部隊，將現行犯以強制力逮捕，遏止不法事件發生。

警方呼籲民眾若有任何糾紛，應循法律解決，切勿使用暴力，否則得不償失，非但要不回債權，反而受法律追訴，陪了夫人又折兵。

(中時 )