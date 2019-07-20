前台北縣長周錫瑋接受德國之聲記者訪問時，在兩岸與統獨議題上出現不少言詞交鋒，但許多媒體卻只選擇性的報導，周錫瑋今日(20日)特別再接受記者堵訪，還原當初受訪過程。

周錫瑋說，該名德國之聲記者對兩岸關係該怎麼走、對於美國、歐洲的做法都不了解，反而接受台灣獨派思想，有不少偏見，對他扣了不少帽子，該名記者強調大陸對台灣得軍事威脅，但兩岸之間1979年起就沒有打仗，走向和平，習近平也說我們不搞台獨就不會打我們，如今蔡英文在搞台獨、破壞和平、修國安法，破壞民主，所以周錫瑋就對該名德國之聲記者表示，歐盟怎麼對大陸，如果我們用一樣的方式因應，就沒有錯。此外周錫瑋也指出昔日聯合國由中華民國代表中國席位，之後變成中華人民共和國代表，各國也都承認一個中國，但中國領土應該包括大陸、台灣、香港、澳門地區，

周錫瑋還說，因為該名記者提到大陸不民主與人權問題，還談到香港問題，他就說要注意到香港大規模抗爭遊行下大陸沒有鎮壓，香港是個櫥窗，大陸想向世界證明它可以不用鎮壓的方式解決爭議問題，這對大陸是個進步，因為照以前的方式，大陸就會鎮壓了。

此外周錫瑋表示，這也顯示，中華民國自身的民主要做好，才能影響大陸，但以如今民進黨破壞民主的方式，大陸會質疑有甚麼好跟我們學的？所以他自己的策略從沒變過，一直尊重中華民國憲法，而根據中華民國憲法大陸也是我們的領土，是一中、追求統一的憲法。

周錫瑋還痛批民進黨中央政府一再砲打高雄市府實在太幼稚了，中央政府該做的是照顧所有地方政府，民進黨政府卻不肯高雄市府足夠的救災經費，顯示民進黨用中央執政的力量欺負韓國瑜，其實也欺負了高雄市民。

針對國民黨初選結束後郭台銘持續在臉書發文，周錫瑋表示他支持郭台銘這樣做，因為郭台銘對國家發展有很多好的想法。周錫瑋也斬釘截鐵的說郭台銘絕對不會脫黨參選，他說郭台銘出來參加初選是為了國家，初選結束後團結勝選也是為了國家，郭台銘講出自己的政策和理念也是為了國家，所以很感謝郭台銘，鼓勵他繼續多說真話。

(中時 )