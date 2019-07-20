邱先生因土地鑑界短少，立委洪慈庸積極協助協調購地並依程序提起國家賠償訴訟，二審勝訴。（陳淑娥翻攝）

台中大雅邱先生因土地鑑界短少29.62平方公尺，立委洪慈庸積極協助協調購地並依程序提起國家賠償訴訟，二審勝訴，雅潭地政事務所須賠償57萬元，成為台中市第二件土地鑑界爭議民眾勝訴案。

台中市大雅區自強段1255號地號在2001年、2011年、2012年地政鑑界無短少，邱先生等人在2013年購地，但在2015年鑑界短少29.62平方公尺，占用到鄰地。

洪慈庸服務處協助協調邱先生購買占用之土地，並安排律師呂旺積諮詢、提起國家賠償訴訟，二審勝訴，判決定讞不得上訴，雅潭地政所須賠償57萬2124元及利息，並負擔一半訴訟費用，成為台中市第二件土地鑑界爭議民眾勝訴案。

洪慈庸表示，經過三年多的努力，成功協助鄉親爭取權益，也希望未來行政機關鑑界作業更加謹慎，也呼籲若有土地權益受損者，可至服務處尋求協助及法律諮詢，雖然過去判例很少，但未來有相關案件也可依循訴求，要求適當賠償。

呂旺積指出，鑑界爭議案是因測量基準點不一，導致測量結果有出入，過去類似案件走訴訟占少數，僅清水有過一次民眾勝訴判賠5萬元，這次大雅民眾勝訴是遲來的正義，希望成為借鏡，提醒行政機關在土地測量應慎重行事，也建議未來建立完善機制，提出合宜公信的測量標準，減少鑑界爭議及鄰居互告的情況發生。

(中時 )