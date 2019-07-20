紅雀作客紅人主場，紅雀從原本0比7落後，韌性驚人地在第6局整整打了13人次，單局攻下10分大局逆轉比數，驚人的追分秀讓紅人球迷看傻眼，不過紅雀在最後兩局各追2分，差點再將比賽翻盤，但最終仍是由紅雀以12比11帶走勝利。

第3局紅人先靠連續5支安打攻下4分領先，第4局剛被洋基釋出後由紅人簽下的拉凡威(Ryan Lavarnway)用球棒證明實力，今年首次上大聯盟就敲出3分炮將比分擴大到7比0領先。

不過紅人的7分領先還不夠，因為紅雀爆發力太驚人，雖然紅人先發投手馬爾(Tyler Mahle)前5局只讓紅雀敲出3支零星安打，第6局卻風雲變色。

紅雀第6局連敲8支安打，2人次出局還都是因為敲出犧牲飛球，紅人連換3任投手都止不住紅雀攻勢，要命的是自家一壘手還在關鍵時候發生失誤，讓紅雀輕鬆拿下追平分。接著一、三壘有人的情況下，紅雀馬丁尼茲(Jose Martinez)大棒一揮，敲出中外野3分炮，一棒將比賽逆轉，紅雀在第6局攻下10分大局。

紅雀在第7局又敲出2分砲拉開比數至12比7，不過紅人在主場球迷前不甘示弱，拉凡威敲出本場第2發全壘打攻下2分，第9局2人出局後，連續2支安打以及2次保送，將比分追至僅1分落後，讓紅雀一度冷汗直流，可惜紅人在一、三壘有人時無法串連攻勢，最終由紅雀以12比11帶走得來不易的勝利。

紅人雖然落敗，不過陣中拉凡威雙響炮攻下6分打點表現亮眼，而其實拉凡威曾是潛力新秀，不過一直在大聯盟載浮載沉，季初與洋基簽下合約後，昨日遭到釋出立刻由紅人撿走，今日紅人便將它擺在先發陣容中，結果就像撿到寶般表現十分搶眼，拉凡威也算是因禍得福，雖被洋基釋出不過得到紅人的大聯盟合約。

(中時電子報)