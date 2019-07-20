新竹市警察局舉辦「IPSC實用射擊體驗營」。（徐養齡翻攝）

新竹市警察局為讓青少年在暑假期間從事健康休閒育樂活動，避免涉足不良娛樂場所，特結合新竹市體育會軟式氣槍委員會，在新竹34號油庫舉辦「IPSC實用射擊體驗營」，讓青少年培養服從、互助、互信及溝通等觀念，寓教於樂。

新竹市警局今年首次與新竹市體育會軟式氣槍委員會舉辦「IPSC實用射擊體驗營」，一般民眾談到「槍枝」，多半會有危險、犯罪等負面聯想，其實「射擊」已經是國際賽事的競技項目，只要擁有正確的法律觀念及安全運動常識，射擊運動中所培養的穩定性、耐力、挫折容忍力，對於青少年建立正向人生觀有莫大幫助。

本次活動對於學員訓練用槍、射擊安全及移動動作等均有著嚴格的要求，在訓練員的介紹和指導之下，學員們個個興高采烈、躍躍欲試，想要大展身手。

除了趣味橫生的活動項目，市警局另安排「法律小百科」，向學員們宣導「防制少年涉毒及販（運）毒、少年被吸收加入幫派、少年參與詐欺集團、少年被利用從事色情行業」等觀念，避免青少年被引誘犯罪或被害。

(中時 )