台灣人愛吃保健食品，覺得「有病治病、沒病吃健康」，不過每天這些瓶瓶罐罐下肚，你知道你到底吃了什麼？真的有益健康嗎？研究指出，包括維生素A、維生素B、抗氧化劑等營養補充劑，對健康幾乎沒有任何幫助，而且同時吃多種保健品恐怕反而對身體產生不良影響。

根據美國醫師協會旗下期刊「Annals of Internal Medicine」針對100萬人的數據分析了16種營養補充劑的效果，結果發現，大多無益於心血管健康和長壽。16種營養補充劑中，只有兩種顯示出輕微的獲益，ω-3長鏈多不飽和脂肪酸（LC-PUFA）可降低心肌梗塞死亡風險8%、冠心病風險降低7%；服用葉酸的人群，中風風險降低20%。

不過研究也指出，觀察同時補充鈣和維生素D的人群，中風風險竟增加了17%，一般認為，維生素D可促進鈣質吸收，研究人員推測，是因潛在的高鈣血症導致血管鈣化，引發動脈粥樣硬化和血液高凝狀態。至於其他營養補充劑，例如維生素A、維生素B、複合維生素、抗氧化劑、鐵劑等，對健康都沒有顯著影響。

此外，研究也指出，維生素礦物質補充劑中的營養素並不如食補有效，也無法替代食物中的營養來源，想預防心血管疾病，應少吃飽和脂肪和游離糖，多吃蔬菜水果和膳食纖維，維持健康均衡的飲食並搭配適度運動，才是明智的選擇。

(中時電子報)