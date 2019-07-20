日本動畫製作公司「京都動畫」遭人縱火釀34死34傷慘劇，41歲犯嫌青葉真司曾向警方表示，因小說遭盜用感到不滿，不過「京都動畫」社長19日澄清，並未收過青葉投稿的小說。

京都動畫公司（動畫迷暱稱「京阿尼」）的工作室18日遭縱火，41歲犯嫌青葉真司並在事前精心準備汽油、數把刀子等物品，冷不防潑灑疑為汽油的液體並點火，火勢一發不可收拾。雖然他已遭警方拘留，但臉部與下肢等嚴重燒傷，傷勢仍不穩定，暫還無法接受訊問。警方初步青葉疑對「京都動畫」抱持恨意，不過目前只能等待犯嫌身體狀況恢復後才能釐清詳細犯案動機及經過。

根據中央社引述日本讀賣新聞報導，「京都動畫」社長八田英明20日上午在京都府宇治市總公司接受媒體採訪時表示，有關青葉對警方表示「因為小說被盜用感到不滿」，暗示因此對「京都動畫」抱持反感，八田說，並未收過青葉投稿的小說。另外，幾年前「京都動畫」曾收過寫有「去死」等的恐嚇威脅郵件，八田說，這些恐嚇威脅郵件並沒有署名青葉。

「京都動畫」有出版輕小說文庫「KA Esuma文庫」，對外徵求小說文稿，並將得獎作品出版成書或製作成動畫。

由於這起縱火案死傷慘重，京都府警宣布成立100名警力的專案調查小組。日本首相安倍晉三已緊急下令國家公安委員長山本順三展開調查。

日本「週刊文春」報導，青葉於2012年持菜刀搶劫茨城縣一家超商被判刑，出獄後住在埼玉市，曾因製造噪音與鄰居發生糾紛。

(中時電子報)