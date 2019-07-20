台北君悅酒店「辦公老爸」父親節蛋糕，以辦公桌為概念，將不同口感與風味的巧克力融合。（圖／君悅酒店）

都說「母愛如水」、「父愛如山」，母愛與父愛一樣偉大。但是，從市場行銷角度看，母親節商機顯然比父親節太得多，因為每年母親節，幾乎所有飯店與糕點業者都會推出各式母親節蛋糕，全力搶攻孝親送禮商機，卻少有業者會針對父親節設計蛋糕，讓子女討爸爸歡欣。

不過，今年台中日月千禧酒店與台北君悅酒店不約而同地均各自推出了「父親節蛋糕」，而且兩家飯店的父親節蛋糕各有主題造型，不只讓人望之會心，且頗搶眼吸睛，IG打卡族很 好「拍」！

台中日月千禧酒店1F旅覓酒吧獻出「阿爸的收音機」限定版蛋糕，復古的黑巧克力收音機外型唯妙唯肖、內藏最接地氣的香蕉白蘭地蛋糕，還可以放送老爸最愛的樂曲，即日起至2019年8月5日接受預訂，每個980元。

日月千禧點心坊主廚徐紹桓以細膩廚藝雕琢出復古風收音機的造型蛋糕，機上旋鈕、天線等細節零件特意染上鐵灰色調，突顯出懷舊感外、帶領阿爸回憶少年的時光。而隱藏在收音機內的香蕉白蘭地蛋糕，以男性偏愛的紮實口感以及適中的甜度巧心設計，選用最接地氣的本土香蕉為主角，不論是宜人甘醇的蕉香、細嫩甜蜜的果肉，還是軟Q帶脆的香蕉乾，提升美味層次，且特意添入白蘭地、妝點上杏仁、夏威夷豆等堅果，增添誘人酒香外，豐富口味。

徐紹庭並特別在收音機側裝上了藍芽喇叭，只要連接具藍牙的手機、平板、筆電就可以播放爸爸喜愛的音樂，讓全家人一邊品嚐美味的蛋糕、一邊欣賞樂曲，歡度父親佳節。

台北君悅酒店為搶攻父親節孝親商機，由法籍甜點主廚博豊安（Julien Perrinet）推出的「辦公老爸」父親節蛋糕，以辦公桌為概念，將不同口感與風味的巧克力融合，打造出原木辦公桌、桌墊、電腦、鍵盤、桌曆與馬克杯，呈現許多父親長時間相處的「生活好搭檔」。

台北君悅酒店希望藉蛋糕本身成熟穩重的大人風味，加上可供客製化的螢幕訊息，與同業區隔並創造賣點搶訂單，進而衝高餐飲營收。君悅酒店即日起至8月11日止，於館內「Baguette 禮品‧烘焙坊」限量販售該蛋糕，每顆售價880元／5.5吋。君悅酒店提醒，蛋糕螢幕上的客製化訊息不超過10個中文字，為方便提貨與製作，必須提貨日前２天預訂。

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