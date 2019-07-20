◎豆花老店換新裝 吃得到傳統美味

周記豆花20年前從精誠路起家，17年前搬來黎明路，現為第二代接手，讀外語的周老闆，原本要到加拿大工作，後來決定留下來延續老爸多年的心血，除豆花口味堅持傳統外，品質更上一層樓，而多年老店也換新裝，傳達豆花不再是很傳統的東西，讓吃豆花也可以很潮！

◎古早味手工豆花 創新感加分

新竹市東門商圈美食林立，要闖出名號還要屹立不搖，相當不容易，位在勝利路圓環旁、護城河單行道上的「好豆味豆花」，是家已創立30餘年的老字號甜品店，其又自創研發出薑汁、糖水冰沙球輔佐自家非基因改造的手工豆花，吃來有古早味又有創新感。

◎新鮮古早味豆花 學子就愛這一味

只要在花蓮就讀大學，一定都對「蔡記豆花」這味不陌生，開店20年，店裡是學校各大小活動、集體訂購的熱門飲品，店裡熱門商品是老闆慢火熬煮的薏仁牛奶及堅持手工製作的豆花產品，綿密又細緻的口感擄獲不少學子的胃，即便畢業多年也會衝著這味回到花蓮解解饞。

◎阿公ㄟ豆花店 金門模範街飄香

興建於1924年，以繁複的連續紅磚拱圈，表現次序美感的金門模範街，是當地最著名的老街景點，位於主街中段的「阿公ㄟ豆花店」，是一家洋溢懷舊情懷，承載老金門人共同回憶的地方。

◎傳統古早味豆花 堅持手工才對味

屏東市「華記薏仁豆花」在地經營近20年，是不少屏東人懷念的古早味，老闆柳儀吉與老闆娘葉淑華堅持手作豆花與親自熬煮配料，他們說吃豆花就是要吃傳統手工的才對味，綿密滑順的口感是機器製成無法比的，加上真材食料的花生、薏仁、珍珠等配料，堪稱一絕。

◎桃城豆花 好口碑打響名號

網路報好康的時代，嘉義市桃城豆花靠口碑打響名號，老闆劉思君夫妻用真材食料、慢工煮出好味道，用客人絡繹不絕，打包外帶不手軟，好東西要分享更多人，劉家兒子也自立門戶賣豆花及仙草。

(中時電子報)