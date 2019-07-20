台中南天宮舉辦創意設計徵件活動，主委吳光雄(左)頒獎給獲獎者。(林欣儀攝)

就讀台中女中的蔡宜恩參加Q版關公設計奪下佳作，盼開發口罩結緣品。(林欣儀攝)

慶賀關聖帝君聖誕，台中南天宮發送祝壽壽誕給民眾。(林欣儀攝)

農曆6月24日是關聖帝君聖誕，主祀關公的台中南天宮為賀壽，即日起舉辦一系列活動，日前更公開徵選創意設計比賽，邀民眾設計Q版關公及左右護法圖樣，未來盼開發製作結緣品與文創品，其中，獲得佳作的蔡宜恩有感於空氣汙染嚴重，特別設計一款Q版關公圖樣口罩，相當吸睛。

這場創意設計比賽日前開跑，共吸引50名設計者投件，南天宮指出，首度結合教育、文化舉辦創意徵件，第一波先選出18名入圍者，再藉由網路票選、搭配內部評選方式選出前3名與7為佳作作品，第一名獎金高達5萬元。

來自基隆的吳雅純奪下創意設計冠軍，她的丈夫20日代表她出席領獎，他說，夫妻倆都喜愛設計，常一起參加各種設計競賽、藉以達到競爭與相互激勵的效益，這次參加Q版關公設計，妻子奪下冠軍、自己則拿到佳作。

就讀台中女中的蔡宜恩獲得佳作，她說，關公給人一種很莊嚴的感覺、會不由自主想尊敬，透過Q版的設計希望讓祂更顯得親民，而設計內容中規畫以布口罩為結緣品，是因有感於空汙問題嚴重，盼口罩幫助民眾隔絕髒汙，讓結緣品達到實質作用。

南天宮主任委員吳光雄指出，今年適逢關聖帝君1860年聖誕，希望邀大家同樂，除透過創意設計比賽，盼展現宗教、教育、文化與慈善、醫療等方面的結合，藉以帶動社會良好風氣、幫助人們了解關聖帝君的教化，現場也分送壽誕給民眾、希望討吉祥。

吳光雄說，配合關聖帝君聖誕，本月24至26日也將舉辦超拔普渡大法會，另參加普渡、補財庫或壽桃壽麵賀壽的民眾，只要滿800元即可參加摸彩，有機會抽到紅包、美容券等獎品。

(中時 )