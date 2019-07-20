徐國勇昨天到高雄市政府警察局聽取查賄制暴及大型活動維安工作簡報，並強調高雄是重中之重的地方，引起高雄市長韓國瑜質疑徐國勇心裡有鬼，「否則何必特別點名高雄？」

徐國勇今天在臉書發文反擊，獲得國民黨提名為總統候選人的韓市長在高雄，且也已經宣佈競選總部將設在高雄，高雄自然在維安上是重中之重！

徐國勇重申，明年大選的查賄制暴、維護總統候選人、全國立委候選人的維安，都是我們內政部的工作，我們一定全力做好，請韓市長放心、也不必質疑。

徐國勇強調，此時此刻韓市長最重要、最需關注的是高雄大雨後的防救災工作！總統府、行政院到各部會對於丹娜絲颱風的動向、外圍環流對台灣的影響等，全程緊盯、毫無鬆懈，即使颱風路徑遠離，我也還到中央災害應變中心一再提醒中南部縣市要做好大雨應變措施。「此時此刻韓市長最重要、最需關注的是高雄大雨後的防救災工作！」

徐國勇指出，高雄於昨日下午2點即有淹水災情傳出，高雄市政府在淹水2小時後的下午4點才二級開設災害應變中心，5點半才第一次工作會報，對照陳其邁 Chen Chi-Mai 副院長昨天晚上在高雄永安了解新港抽水站的作業情形時，該坐鎮指揮救災的韓市長，實在應該多多注意市政，及高雄市的災防工作。

徐國勇最後嘲諷說，「高雄是台灣珍愛的海洋首都，請市長專心市政，遵守您對民眾的承諾！」

(中時 )