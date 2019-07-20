樂島聯盟今下午宣布組黨，前太陽花學運成員、喜樂島聯盟黨籌備小組成員劉敬文(妖西)深夜在臉書發文，他還不知道喜樂島最後會怎樣，「但我很確定小英真的非常多人討厭她，2020她的票一定會很難看」。

對於蔡英文總統在海外喊出「要團結」；妖西今上午又繼續臉書發文，「蔡英文：要團結。」「某妖：請問去年我們在拼東奧正名時，妳在做什麼？為什麼是選擇和中國台北奧會團結在一起？」

妖西深夜發文說，打擊喜樂島、試圖把喜樂島型塑成「只是一小撮人在鬧事，大部份都還是挺小英」的新聞開始出現了。

他說，弔詭的是，如果真的只是一小撮人，那這個消息連作為新聞來報導的價值也沒有，不是嗎？

妖西指出，他發現蔡英文陣營很喜歡玩這套，亡國感也是類似的操作手法，自相矛盾、欲蓋彌彰。

他表示，明明就是小英自己放縱中國在台勢力，卻還要大家繼續支持她，讓她可以繼續放縱中國在台勢力、製造亡國感。「某些人也許吃這套，但我相信更多的人根本不會甩」。

(中時 )