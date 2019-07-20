前台北縣長周錫瑋日前接受外媒《德國之聲》專訪時表示，「只要不支持台灣獨立，中國就不會攻擊你！」針對兩岸問題，周錫瑋今（20日）強調，德媒對中華民國很有誤為，對於兩岸關係、歐洲方式、美國方式都不是很了解，反而受獨派的影響。

周錫瑋表示，採訪過程中，就是用「套帽子」的方式，德媒是有偏見、成見。他採取兩個策略回應，首先，歐盟、歐洲國家怎麼對待大陸，我們的方式如果相同就不會有錯；再者，在聯合國中，1945年至1971年是由中華民國代表，之後才變成中華人民共和國當代表，當時大家都承認一個中國，中華民國是中華人民共和國的附屬。

周錫瑋表示，外媒既然承認一個中國，中國領土應該包含大陸、台灣、香港和澳門地區，聯合國以前就承認中華民國，並沒有不承認中華民國，並非外媒所言「就是要統一，不認清大陸現狀。」另外，外媒提到軍事威脅，但其實從1979年開始兩岸就沒有戰爭、走向和平。

周錫瑋也解讀中國國家主席習近平，他認為習近平的談話很簡單「只要不支持台灣獨立，中國就不會攻擊你！」另外，周也向外媒提到總統蔡英文造成兩岸不和平、台獨、修改國安法，對於台灣的民主是有破壞，但是外媒聽聞後卻閃避掉了，針對外媒要據理力爭。

關於近來香港遊行反送中事件，周錫瑋表示，大陸在此次香港示威活動中未採取鎮壓，代表香港是大陸的櫥窗，大陸也想向世界證明可以不用鎮壓的方式，來解決有爭議問題，大陸確實有進步，以往都是用鎮壓，「中華民國的民主做得好，才能影響大陸的民主。」以如今民進黨破壞民主的方式，大陸反而會問「你要我們跟你們學什麼？」

周錫瑋表示，從以前至今都是尊重中華民國憲法，憲法中大陸本來就是我們的一部分、領土，本來就是一個中國統一的憲法。

(中時 )