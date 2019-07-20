距離2020總統大選進入倒數半年，對於外界點名桃園市長鄭文燦可能是蔡英文總統的副手人選，對此，桃園市前國民黨國大代表張建隆表示，2020大選，在桃園部分，桃園沿海綠到出汁，要突破「鄭文燦防線」有一定程度困難，此時，就要靠「國瑜黨」不是國民黨，再將藍軍政權奪回。

蔡英文爭取2020總統連任，副手人選引發熱議，包含桃園市長鄭文燦、立法院長蘇嘉全、行政院長蘇貞昌、前行政院長賴清德等人都是熱門人選。其中，鄭文燦更成為民進黨中壯代的一個新期望。

對此，據港媒《中評網》報導，張建隆認為，國民黨這次2020初選，桃竹苗挺高雄市長韓國瑜比例實在高到驚人，但是等到大選啟動，韓在綠到出汁的桃園沿海，要突破「鄭文燦防線」有困難，這時，就要靠「國瑜黨」不是國民黨。且基層挺韓力量非常強，尤其桃竹苗在初選民調區域分布，更是堅定挺韓到底！現國民黨初選落幕，黨內要快點整合，組成最強競選團隊，贏回2020總統大選！

(中時電子報)