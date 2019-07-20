洋基總教練波恩(Aaron Boone)遭禁賽1場與罰款，他為球員挺身而出的氣概成功激勵士氣。洋基隊英卡納西昂(Edwin Encarnacion)揮出生涯第12發滿貫全壘打，還有賈吉(Aaron Judge)的兩分炮，20日於教頭缺陣下以8-2打垮洛磯，也是波恩發飆後的3連勝。

官網報導指出，波恩怒嗆主審的事件獲得球團一致稱讚，因為洋基非常重視打線戰力並以此為傲，波恩衝出去發飆避免球員因為連吞三振而喪失自信。今天的主審很給洋基面子，3局下，落後兩分的洋基就靠著連續四壞球攻占滿壘，英卡納西昂奮力一拉，把一顆進壘的變速球打到左外野牆外，滿貫全壘打！原本有點悶的主場4萬多觀眾立刻又活起來。

洛磯第2局打了兩分之後就沒再進帳，而且全隊吞了17張老K，平常被打很慘的傑哈普(J.A. Happ)趁亂K掉8人。老天也很眷顧洋基，英卡納西昂靠著時速10哩的大順風把球撈出牆外。6局下賈吉打擊時，洛磯投手不斷牽制壘上的拉瑪修(DJ LeMahieu)，不專心投球的結果是一顆紅中被賈吉轟成兩分炮。

9局上大勢已去，洛磯總教練布萊克(Bud Black)卻在這時候發飆，指名道姓對主審亂罵一通，他不滿艾恩內塔(Chris Iannetta)明明就有收棒仍被判三振。憤怒的主審將布萊克驅逐出場。布萊克發飆得太晚，洛磯最後一人連續3顆好球吞下再見三振。

洛磯可能是洋基總管很喜歡的球隊，因為拉瑪修、陶企曼(Mike Tauchman)、投手歐塔維諾(Adam Ottavino)都是跟洛磯買來的。這3人對上老東家毫不留情，拉瑪修貢獻兩打點，陶企曼3安猛打賞，歐塔維諾1局K掉3人。

(中時電子報)