「丹娜絲」颱風日前掃過台灣，為南部地區帶來大雨，民眾出門困難重重，高雄的血庫也間接成為受災戶。根據血液基金會統計，目前高雄最缺B型血、AB型血，僅能再撐5天，呼籲民眾挽袖當「熱血人」。

血液安全庫存量應為7日以上，若僅能供應4到7天，算偏低；低於或等於4天，則表示急缺。目前全台血液庫存平均偏低，僅能再撐6天。若以地區區分，則以高雄缺血狀況最為嚴重。其中，A型血可再撐6.1天、B型血5.1天、O型血6.3天、AB型血5.0天。

血液基金會公關處專員杜文靖表示，往年暑期缺血，多出於捐血車無法進入校園，導致捐血來源減少。然而過去幾周都有大雨襲台，血庫當時已開始告急。眼見血庫狀況將緩和，卻又碰上「丹娜絲」過境，南部下起大雨，民眾也難以出門捐血。

目前全台A型血可再撐5.6天、B型血6.3天、O型血6.0天、AB型血6.1天。一旦有縣市急需用血，血液就會進行調度。血液基金會呼籲民眾，天氣變好時踴躍響應捐血活動，挽袖捐血求人。

血液基金會提醒「熱血人」，捐血前，需出示身分證、填寫捐血登記表、進行面談及體檢。捐血後，需休息5至10分鐘，補充500毫升的水及小餅乾，確認沒有不舒服，才能離開現場。

(中時 )