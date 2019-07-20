任達華在群組發出語音跟照片求助。（圖／翻攝自秒拍）

64歲藝人任達華今(20日)在廣東出席活動時，期間一名穿灰色背心的男子突然衝上台，冷不防向任達華腹部刺了一刀，稍早陸媒曝光任達華私下在微信群組裡向朋友求助，貼出照片並錄語音表示：「找人幫幫我，我現在因為在台上有一個發神經的朋友拿了把刀，朝我刺了一下，現在在流血」。

任達華今現身廣東中山某開業典禮發生濺血事件，現場影片傳開，可見他上身穿了件黑色西裝外套內搭白色上衣，下半身穿了黑色長褲，當主持人介紹到一半時，突然有名男子上台朝任達華直直走來，接著拿出口袋的刀子先朝任達華肚子刺了一刀，然後狂揮刀試圖繼續攻擊，嚇傻台下觀眾，數名保全上台才將該男制伏。

據《鳳凰網娛樂》報導，任達華被刺傷後隨即在微信裡求助，他錄下語音，用粵語說：「找人幫幫我，我現在因為在台上有一個發神經的朋友拿了把刀，朝我刺了一下，現在在流血，看看去哪家醫院......（嘆氣）找人幫幫我才行」，而任達華聲音聽起來神智清醒，但語氣十分無助，網友批評：「邀請方是死人嗎？這種不處理嗎？還要嘉賓求助」、「為什麼主辦方不帶他去？」、「這平靜的語氣更令人心疼主辦方的工作人員全死了」、「太心疼華哥了」。

港星任達華廣東遇襲被捅刀 下台滿手血急送醫

(中時電子報)