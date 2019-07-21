湯姓男子去年雇用印尼籍女移工照顧老母生活起居，但湯在短短22天內4度猥褻女移工，威脅若不配合就將她遣返回印尼，不但吸吮她乳頭，並撫摸她胸部、下體，還逼她清洗他性器官，女移工受不了湯一再猥褻，鼓起勇氣撥打勞工申訴專線後才脫離狼爪。士林地院依4個強制猥褻罪判處湯男2年6月。全案可上訴。

湯男去年5月16日以月薪1萬7000元，雇用印尼籍女移工照顧老母親，但女移工事後指控湯多次性侵害。士林地檢署認定湯男涉犯1個乘機猥褻罪、3個強制性交罪、3個強制猥褻罪、8個性騷擾罪，並提起公訴。但士院僅認定湯涉犯4個強制猥褻罪。

判決指出，湯在去年5月25日凌晨2時許，見女移工已就寢入睡，竟將身體趴臥在她身上，以性器官磨蹭她下體，遭她推開後，仍強壓在她身上，繼續磨蹭她下體。5月27日晚間9時許，湯要求女移工協助清洗背部，進而要求她清洗其性器，並以「不配合即遣返回印尼」要脅，見她閉眼清洗，打她耳光，強迫她睜眼清洗其性器。

5月底，湯見女移工在浴室內準備洗澡，再以「不配合即遣返回印尼」脅迫她脫下衣服後，用嘴吸吮她乳頭，並撫摸胸部、下體。6月6日上午7時許，湯坐在房間床上，見女移工在旁，竟雙手環抱她後躺下，並撫摸她胸部、下體。女移工忍無可忍，當天上午向勞動部勞動力發展署1995勞工諮詢申訴專線聯繫尋求協助，勞動部通報警方介入調查。

(中時 )