河南氣化廠爆炸增至10死 醫療專家馳援 14:252019/07/20 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港信報20日報導，河南三門峽義馬市煤氣集團義馬氣化廠19日發生爆炸，截至20日清晨3時，死亡人數增至10人、5人失聯、19人重傷。 近年大陸各地工安意外頻傳，引發外界高度關注。本次事故發生於19日下午5時50分，義馬氣化廠突然發生猛烈爆炸，方圓3公里大量民宅門窗被震碎，事故周遭濃煙瀰漫，汽車與屋宇碎片滿地。 報導稱，該起事件引起大陸國家衛生健康委高度重視，已經派出衛生應急辦公室人員和兩批國家醫療衛生應急專家組趕赴當地。 (工商 ) #爆炸 #義馬 #衛生 #氣化 #報導 也許您會感興趣 推薦閱讀 樓梯尖叫羅生門？ 時力立委高潞以用稱是摔倒 19:442019/07/16 政治 樓梯摔倒羅生門 時力立委高潞以用竟扯原住民轉型正義 10:012019/07/17 政治 遭指操控台灣媒體？國台辦批：假新聞 19:162019/07/17 兩岸 旺中接受指令做新聞？呂謦煒：席佳琳消息來源都是匿名 22:102019/07/17 政治 滴滴計劃募資最高20億美元 17:032019/07/18 財經 《金融時報》抹黑報導 是「屁股決定腦袋」的最佳案例 21:542019/07/18 國際 中央社跟進抹紅 王丰點名社長張瑞昌難辭其咎 15:062019/07/19 政治 被指離婚不付贍養費 洪榮宏告媒體敗訴 15:582019/07/19 社會 河南大爆炸現蕈狀雲 數十直升機馳援 2死12失蹤 19:282019/07/19 兩岸 豫氣化廠爆炸 2死12失聯18重傷 04:092019/07/20 兩岸新聞 兩岸熱門新聞 河南大爆炸現蕈狀雲 數十直升機馳援 2死12失蹤 - 兩岸 陸台海軍演 或出動殲-20東風-16 - 日報 專家憂綠或羅織罪名 逼藍換將 - 焦點新聞 - 旺報 陸無人機大躍進 美還在試黃貂魚 - 焦點新聞 - 旺報 勘探油氣捍主權 中越南海對峙 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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