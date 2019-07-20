香港信報20日報導，河南三門峽義馬市煤氣集團義馬氣化廠19日發生爆炸，截至20日清晨3時，死亡人數增至10人、5人失聯、19人重傷。

近年大陸各地工安意外頻傳，引發外界高度關注。本次事故發生於19日下午5時50分，義馬氣化廠突然發生猛烈爆炸，方圓3公里大量民宅門窗被震碎，事故周遭濃煙瀰漫，汽車與屋宇碎片滿地。

報導稱，該起事件引起大陸國家衛生健康委高度重視，已經派出衛生應急辦公室人員和兩批國家醫療衛生應急專家組趕赴當地。

(工商 )