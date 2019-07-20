郭台銘是否脫黨參選 周錫瑋：絕對不會！ 13:122019/07/20 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 針對鴻海創辦人郭台銘是否會脫黨參選，前台北縣長周錫瑋今（20日）受訪時強調，「他（郭）絕對不會！」（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對鴻海創辦人郭台銘是否會脫黨參選，前台北縣長周錫瑋今（20日）受訪時強調，「他（郭）絕對不會！」自己很了解國民黨黨規，大家的心聲恨鐵不成鋼，一直很肯定郭，郭出來參選是為這個國家，初選結束後，團結勝選也是為這個國家。 周錫瑋表示，郭台銘在初選期間說出自己的政見理念也是為了這個國家，其實很謝謝郭，要繼續鼓勵郭繼續表達他的心聲和想法。 (中時 ) #參選 #周錫瑋 #郭台銘 #國家 #繼續 也許您會感興趣 推薦閱讀 中華民國不是花錢可以買的 04:102019/07/16 論壇廣場 輸初選沒後悔 郭台銘：彌足珍貴的一堂課 01:312019/07/16 政治 郭董大敗之因 財經人士深入解析 09:172019/07/16 政治 脫黨是假議題？郭幕僚：與柯根本沒聯絡 10:212019/07/16 政治 拱郭脫黨參選 王鴻薇：綠營網軍反串 12:062019/07/16 政治 郭台銘初選輸了 笑最燦爛是她 13:552019/07/16 政治 郭台銘搭機出國了 與韓國瑜會面再延後 23:122019/07/16 政治 搞政治叫郭不懂 脫黨是假議題 04:102019/07/17 政治要聞 疑綠網軍反串 拱郭脫黨參選 04:102019/07/17 政治要聞 周錫瑋：歐盟怎麼對大陸 我們照做就沒錯 12:432019/07/20 政治 政治熱門新聞 高雄積水迅退！網：韓黑爽不到3小時 - 政治 台南淹成小河！網：桃園淹水被神隱 - 政治 韓清淤沒用？網：連淹水跟積水都分不清 - 政治 淹大水？高雄在地人PO圖狠打臉 - 政治 韓國瑜初選後打電話給馬英九 對話內容曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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