針對鴻海創辦人郭台銘是否會脫黨參選，前台北縣長周錫瑋今（20日）受訪時強調，「他（郭）絕對不會！」自己很了解國民黨黨規，大家的心聲恨鐵不成鋼，一直很肯定郭，郭出來參選是為這個國家，初選結束後，團結勝選也是為這個國家。

周錫瑋表示，郭台銘在初選期間說出自己的政見理念也是為了這個國家，其實很謝謝郭，要繼續鼓勵郭繼續表達他的心聲和想法。

(中時 )