中橫便道落石砸中車 1人無生命徵象 13:172019/07/20 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中橫便道落石砸中車 1人無生命徵象。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台8線中橫便道中午傳出混凝土車遭落石砸中意外！一部混凝土車中午施工完畢，要返回東勢方向行經便道17．2K處，近12點時不慎遭落石砸中，根據消防人員指出，現場為小貨車遭落石砸中，1人受傷，當場已無生命徵象。 公路總局谷關工務段表示，上午11點55分，台8線63k工程之材料試驗車輛，於中橫便道17.2k遭落石擊中，有人受困，傷亡人數及狀況不明。 中橫便道一天開放通行3班次，發生意外後，中午12點時段暫停開放，下午4點半要視狀況決定是否開放，谷關工務段也已派員進入現場了解中。 (中時 ) #落石 #開放 #中午 #混凝土車 #混凝土 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸距台最近核廠 華龍一號成新地標 10:362019/07/16 兩岸 人行副行長潘功勝：便利境外投資者投資境內股債 12:572019/07/16 財經 台中市塗鴉示範區創作能量飽滿 畫出創意與想法 09:072019/07/17 生活 丹娜絲陸警中午發布 提防熱低壓跟進 10:412019/07/17 生活 丹娜絲來襲 花蓮鯉魚潭紅面鴨收「鴨」禁見 14:532019/07/17 生活 議員批水萍塭公園遊戲場工程慢 南市工務局月底開放 16:492019/07/17 政治 尖端醫、新光醫 合作細胞治療 04:102019/07/18 證券．權證 《營建股》台開搶攻暑假觀光財，新天堂樂園兩項水上設施周六開放 16:142019/07/18 財經 業者籲重機上國道 KYMCO K Rider 400亮相 04:102019/07/19 時尚消費 社會熱門新聞 以為他中風不行 結果老公在外面... - 社會 「國旗比基尼」正妹露深溝登玉山 網讚：山美更見美 - 社會 「妳喜歡和我ＸＸ」！竹科主管5度偷腥被妻休 - 社會 死後留勞退金債權人要不到 立委將提案修法 - 社會 他摟辭世「157cm紙板媽」拍畢業照 逼哭5萬人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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