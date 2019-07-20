台8線中橫便道中午傳出混凝土車遭落石砸中意外！一部混凝土車中午施工完畢，要返回東勢方向行經便道17．2K處，近12點時不慎遭落石砸中，根據消防人員指出，現場為小貨車遭落石砸中，1人受傷，當場已無生命徵象。

公路總局谷關工務段表示，上午11點55分，台8線63k工程之材料試驗車輛，於中橫便道17.2k遭落石擊中，有人受困，傷亡人數及狀況不明。

中橫便道一天開放通行3班次，發生意外後，中午12點時段暫停開放，下午4點半要視狀況決定是否開放，谷關工務段也已派員進入現場了解中。

(中時 )