成勛曾透露自己是吃貨。（friDay影音提供）

韓男星成勛主演的《打怪羅曼史Level UP》熱播中，霸氣形象圈無數女粉，他日前接受friDay影音專訪，透露自己日常生活中時，透過點餐時都會點很多，並且點的很乾脆，來展現自己霸氣的一面，打趣說飯就是他的生命一樣，自己除了睡覺的時間外，其他的時間都是飽的，笑說自己是個「吃貨」。他雖自認是個吃貨，但為了在拍攝時展現結實身材，仍會控制自己飲食，努力運動維持身材，「我每天一定會做的就是去慢跑，在慢跑過程中，享受呼吸新鮮空氣的美好。」

成勛透露開始學游泳後，為了游泳時有體力，不得不開始多吃，不知不覺就養成愛吃的習慣，直到後來因為運動傷害動過大大小小手術後，不得不放棄繼續運動之路，進而開始朝模特兒及演員發展，但愛吃的習慣依然改不掉。笑說，經紀人有時會突襲叫他把衣服掀起來檢查肚子有沒贅肉。

成勛霸氣形象鮮明，認為飾演霸氣總裁類型角色時，需要充滿自信，「因為他們在下任何決定前，會作多方面考量，與需要透過自信來執行工作項目。」成勛說，自已也是一個充滿自信的人，「當我決定好一件事情時，就會帶著自信，全力以赴去完成。」

網友眼尖發現，看似高冷的他卻有極為細心的一面，在《打怪羅曼史Level UP》發佈會上，與同劇演員韓寶凜上台時，一直回頭看著她，只因擔心韓寶凜穿著短裙踩著高跟鞋容易跌倒，而在綜藝《我獨自生活》中，一看到女星朴娜勑手裡拿太多東西時，就趕緊地幫他拿，曾合作的女星林秀香大讚他是個細心體貼之人，佳恩則用大樹來形容他是一個讓人可以很依靠放心的人。《打怪羅曼史Level UP》每周四、五上午10點friDay影音同步跟播。

(中時 )